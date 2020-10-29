مدرسة بمدينة نصر تكشف تفاصيل إصابة تلميذ بكورونا

أعلنت مدرسة الرواد بمدينة نصر عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد فيها، لتلميذ بالصف الرابع الابتدائي، مؤكدة استلام صورة تحليل PCR من الأم، وإبلاغ الإدارة الطبية والإدارة التعليمية بالأمر.وأضافت المدرسة، في بيان: "أفادت الإدارة الطبية بأن الطالب تغيب من يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر حتى استلام نتيجه التحليل، كما أفادت الأم الأربعاء 28 من ذات الشهر، وهي مدة أسبوع كامل، وخلال هذه المدة لم تتلق المدرسة أي إخطار من ولي أمر لطلاب في نفس الفصل، ما لا يجعل فرصه لأن تكون هناك إصابات أخرى، وعلى ذلك لم تقرر اللجنة الطبية أي قرار غلق لهذا الفصل".وأنهت البيان: "المدرسة تؤكد أنها تتابع غياب الطلبة وأسبابه يومًا بيوم، وتتلقى أي إخطار يرد إليها من أولياء الأمور، وتتابع مع المسئولين في الإدارة الطبية لاحتواء أي إصابة سواء بين الطلبة أو هيئه التدريس باهتمام بالغ، ونهيب بكم الإبلاغ بأي تطور في حالة الطلاب فورًا، حتى تقوم المدرسة بدورها دون أي تأخير، نسأل الله أن يحفظ أبناءنا وبناتنا من أي مكروه".