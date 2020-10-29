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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال» تثمن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خفض نسبة البطالة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:46 م
المهندس حسن الشافعي
المهندس حسن الشافعي
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خفض نسبة البطالة.

وأضاف الشافعي، في تصريح لـ"الدستور"، أن القطاع يوفر فرص عمل عديدة، وخاصة للشباب حديثي التخرج الذي يبدأ حياته، وأيضًا يوفر فرص عمل للمرأة من خلال إقامة مشروعات خاصة لها.

وأشاد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، بدور البنك المركزي والحكومة في النهوض بذلك القطاع الحيوي من خلال تقديم المبادرات لصغار المستثمرين، والعمل على تدشين مجمعات صناعية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع الشافعي أن القطاع ينقصه التسويق الجيد، مقترحًا إنشاء شركة خاصة لتسويق المنتجات في مصر وخارجها.

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