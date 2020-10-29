تداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 22 سفينة.وأوضحت الهيئة- في بيان اليوم الخميس- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.وأشارت الهيئة إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل خروج سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.