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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عواطف حلمي: حقبة الستينيات كانت عصر النهضة الفنية (صور)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:48 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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قالت الفنانة عواطف حلمي خلال استضافتها في برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه المطربة والإعلامية أسرار الجمال على قناة mbc، إنها تعشق الإذاعة من الصغر وأهمها برنامج "مسرح المنوعات".

وأضافت عواطف حلمي، خلال الحلقة، أن برنامج "مسرح المنوعات" يشمل كوكبة من الفنانين وهم الفنانة سلوى عثمان وعبير مكاوى والفنان ياسر ريكا، مشيرة إلى أنها سعيدة بهذه الكوكبة من الفنانين الذين يساهمون في زيادة معنوياتها، وأوضحت أن البرنامج يذاع على شبكة البرنامج العام، وقدمت خلاله دور السيدة الطيبة.

وأكدت أن الفن في قديم الزمان وتحديدًا فترة الستينيات كان يمثل العشق من خلال المسرح القومي ومسرح الأوبرا وقدمت مسرحية كانوا عباقرة الفن يقومون بتدريبهم، منهم الفنان شفيق نورالدين وصلاح سرحان ونبيل الألفي وكانوا يقومون بتوجيهات في كل صغيرة وكبيرة من أجل الوصول لنجاح الفنان في هذا المجال أما في الوقت الحالي يقوم الفنان بملء شرايط وهذا يختلف عن روح زمان.

وأكدت أن نقابة المهن التمثيلية قائمة بدورها في خدمة الفنان في الظهور في الساحة الفنية وأن دور النقابة مع الشركات الفنية في إنتاج أعمال درامية متنوعة مثل مسلسل "الاختيار" وغيرها من الأعمال الأخرى.

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