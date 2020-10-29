أسطول روسى يراقب مجموعة من سفن «الناتو» الحربية دخلت البحر الأسود

بدأت قوات أسطول البحر الأسود الروسى مراقبة مجموعة السفن الحربية التابعة لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، التي دخلت البحر الأسود، اليوم الخميس.وذكر بيان للمركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي- حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" - أن قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت في المراقبة المستمرة لأعمال مجموعة من قوات كاسحة الألغام التابعة لقوات حلف "الناتو" البحرية المشتركة، التي دخلت البحر الأسود في 29 أكتوبر.وأشار البيان إلى أن هذه المجموعة تضم سفينة النقل المتنوعة "أليكمون" التابعة للبحرية اليونانية، وكاسحة ألغام "أوريون" التابعة للبحرية الفرنسية، وكاسحة ألغام "ألجيرو" البحرية التابعة للبحرية الإيطالية، وكاسحة ألغام "دويرو" تابعة للبحرية الإسبانية.