«الخيام» تكشف أسرارًا جديدة عن حياة والدها لـ«واحد من الناس»

يستضيف برنامج "واحد من الناس" على الحياة، في حلقة خاصة مليئة بالمفاجآت والانفرادات لأول مرة في العاشرة مساء السبت المقبل، الحاجة ياسمين الحصري التى تروي لعمرو الليثي أسرارًا وحكايات خاصة عن الشيخ محمود خليل الحصري، والشخصيات التي أثرت في حياته، وتفاصيل علاقته بأمه وزوجته وأولاده.ويلتقى "الليثى" بالفنان المعتزل مجدي إمام وفضيلة الشيخ أسامة الأزهري، وأول عرض حصري للفيلم التسجيلي الوثائقي (المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون) من إنتاج مجدى إمام، ضمن سلسلة أفلام وثائقية عن حياة النبي، والذى يتناول رحلة روحانية مثيرة تمس القلب والوجدان ويوضح الأماكن المأثورة للرسول- صلى الله عليه وسلم- في المدينة المنورة.يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الجمعة من كل أسبوع على شاشة الحياة.