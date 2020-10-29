ضبط مسجل لفرض السيطرة بسلاح أبيض على أهالى الإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية عقب تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيامه بممارسة أعمال البلطجة.تداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" منشور يتضمن صورًا لأحد الأشخاص وبحوزته سلاح أبيض واستغاثة بعض الأهالى بشارع السوق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، من المذكور لقيامه بممارسة أعمال البلطجة.وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد المذكور عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه - سابق اتهامه فى عدد 8 قضايا "بلطجة، ضرب، سلاح نارى، مخدرات".وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن "سكين كبير الحجم"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.