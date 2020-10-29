إيران تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 399 حالة وفاة و8293 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن عدد الإصابات الجديدة هو أعلى حصيلة يومية تسجلها الجمهورية الإسلامية بكورونا.وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليقترب من 600 ألف.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 34 ألفا و113 حالة.ولفتت إلى أن 5055 من المصابين بكورونا في وضع حرج، ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 472 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ14 عالميا، من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.