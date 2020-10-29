782 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات إلى 59 ألفًا و656 حالة.وأوضح المركز- وفقًا لما أوردته "بوابة إفريقيا" الليبية- أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة، ليبلغ عدد الوفيات 831 حالة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 588 حالة شفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 33 ألفًا و550 حالة.