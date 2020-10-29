حبس 4 عاطلين خطفوا شابًا وطلبوا فدية من أهله بالبحيرة

قرر المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة كوم حمادة، برئاسة المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس 4 عاطلين 4 أيام، لقيامهم بخطف طالب وطلب مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراحه بمدينة كوم حمادة.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تمكنت من كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وجميعهم مقيمون فى إيتاي البارود.وترجع أحداث الواقعة بورود بلاغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز باختفاء نجلها، طالب، 12 سنة، وتلقيها اتصالًا هاتفيًا من مجهول من رقم محدد طلب خلاله مبلغًا ماليًا كفدية لإطلاق سراحه.وقرر اللواء محمد بتشكيل فريق بحث جنائى، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة هم 4 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، واختبائهم بمسكن أحدهم كائن بمدينة برج العرب بالإسكندرية.وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، وبتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه، وتركه بموقف السيارات العمومى بمدينة كوم حمادة.وتمكن فريق البحث الجنائي من ضبطهم بالمسكن المشار إليه، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم باتفاقه مع باقى المتهمين على اختطاف أحد الصبية ومساومة أهليته على إعادتها نظير تحصلهم على مبلغ مالى.وأنه حال سيرهم بالقرية المُشار إليها مستقلين سيارة ملاكى، وبحوزتهم "طبنجة - فرد خرطوش" شاهدوا المجنى عليه يقف بمفرده، فقام اثنان من المتهمين باقتياده لداخل السيارة والتوجه به لشقة أحدهم والاتصال بوالدته وطلب مبلغ الفدية، ونظرًا للملاحقة الأمنية لهم، قاموا بإطلاق سراحه خشية ضبطهم، تم بإرشادهم ضبط «طبنجة - فرد خرطوش- كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - سيارة - الهاتف المحمول» المُستخدمين فى ارتكاب الواقعة.