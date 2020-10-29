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الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل اجتماع محافظ مطروح مع مدير صندوق تطوير العشوائيات

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:32 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب و المهندس خالد صديق
ياسمين شعيب
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استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بحضور القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وأوضح محافظ مطروح أنه تمت مناقشة ما تم بمحافظة مطروح من تطوير لمنطقة غير آمنة عشوائية، هي منطقة الطابية، وإنشاء أسواق جديدة بمدن المحافظة (الضبعة، براني وسيوة) لمنع العشوائيات والحفاظ على التنسيق المعماري المتميز للمحافظة.

وأضاف أنه تمت مناقشة مدى حاجة عدة مناطق بمرسى مطروح لإعادة تأهيلها وتطويرها بشكل حضاري لائق بالمواطنين، ومنها عزبة السلام، العجارمة، العزبة الغربية، المغاربة، وعزبة كفر الشيخ، عزبة الشيخ صافي من حيث البنية التحتية وخدمات الكهرباء من كابلات هوائية إلى أرضية ورصف وتركيب بلاط إنترلوك، وتطوير شبكة الصرف الصحي.

وتابع أنه تم طرح مقترح عمل مخطط البدء بنموذج إنشاء منطقة متكاملة البنية التحتية والمرافق بمدينة مرسى مطروح، ودراسة مدى إمكانية فتح محاور طرق جديدة، وفقًا لطبيعة كل منطقة، وبما يعود بمزيد من النفع على الأهالي ويوفر تجمعات سكنية لائقة تتوافر بها كل الخدمات والبنية التحتية وحياة كريمة لهم.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة دراسة تطوير مناطق السلام ووفلة وأبوالليف بمدينة سيوة، بما يخدم النشاط السياحي بالواحة مع مراعاة المخطط العام لتطوير سيوة والحفاظ على التراث البيئى بها بالتنسيق مع وزارة السياحة.

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير إلى المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، على التعاون والجهود المثمرة للصندوق في الارتقاء الحضاري بمدن المحافظة وتوفير مسكن وحياة كريمة للمواطنين بها، والعمل على إعلان محافظة مطروح محافظة خالية من العشوائيات بنهاية العام القادم 2021.

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