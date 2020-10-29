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مصر

وزير النقل يتفقد تطوير «الطريق الدائري»: أهم محاور القاهرة الكبرى

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:31 م
الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير
علا غزال
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أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم، جولة تفقدية بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كيلومترات، لمتابعة أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير، ومتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق.

وبدأت الجولة بتفقد المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كيلومترا، وكان في استقباله اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتابع أعمال نقل المرافق وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات، كذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كيلومتر ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، مع إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبًا إلى جانب الكوبري الحالي، كذلك تطوير تقاطع الطريق مع الأتوستراد، حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد.

كما تفقد الوزير أعمال نقل المرافق وصيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع "إسكندرية-الزراعي" بطول 15 كيلومترا، وكذلك المسافة من طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حتى نفق سعد الدين الشاذلي، وكان في استقباله محافظ القليوبية، إذ تابع معدلات التنفيذ، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعدالدين الشاذلي، وجار إنشاء طريق داعم في المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه، ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه، كما تتم أعمال توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة.

والتقى وزير النقل، خلال جولته، العاملين والمهندسين القائمين على أعمال التطوير وأعمال نقل المرافق من كافة الجهات المعنية، "النقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الاتصالات ومحافظات الجيزة، القاهرة، القليوبية"، وقدم لهم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وحثهم على بذل مزيد من الجهد في العمل، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار، في خطابه، أمس، خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إلى أن الإسلام قام على البناء، وأن من يحب سيد الخلق سيدنا محمد، عليه الصلاة والسلام، عليه أن يتخلق بخلقه ويتقن عمله، كما شدد الوزير على أن أي منطقة تتم إزالة المعوقات ونقل المرافق بها يتم تنفيذ أعمال تطويرها فورا بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية في القطاعات الأخرى.

ووجه الوزير بضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، وأن تتم مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كافة الأعمال ليكون الطريق الدائري عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية، بما سيسهم في رفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائري الذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يربط بين كافة محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلى محافظات الجمهورية (القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، القاهرة- الإسكندرية الزراعي، شبرا- بنها الحر، القاهرة- الإسماعيلية الزراعي، القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي، القاهرة- السويس الصحراوي، القطامية- العين السخنة، القاهرة- الفيوم الصحراوي، طريق الواحات).

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