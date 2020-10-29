لحظات إخراج قتيل من الكنيسة فى نيس الفرنسية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو عن حادث الطعن الإرهابي في نيس الفرنسية، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص.وكان شخصان (رجلا وامرأة) قتلا في كنيسة نوتردام، بينما توفي ثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان قد لجأ إليها، كما سمعت طلقات نارية في محيط الاعتداء قرب كنيسة نوتردام في نيس، وهو المكان الذي شهد صيف 2016 عملية إرهابية كبيرة، حيث أدت عملية دهس إلى مقتل أكثر من 80 شخصا في حينه.وأظهر مقطع فيديو لحظة إخراج قتيل من الكنيسة، وذلك وسط تجمهر للقوات الأمنية وسيارات الإسعاف.يذكر أن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان كان أعلن عن أن عملية أمنية جارية في المدينة، وأن خلية أزمة أنشئت لمتابعة الحادث، أفادت وسائل إعلام محلية بأن المهاجم قطع رأس امرأة وذبح آخر.