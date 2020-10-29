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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 25 طن حلوى فاسدة فى مدينة نصر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:55 م
حلوى فاسدة
حلوى فاسدة
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط 25٫67 طن حلوى مولد النبي فاسدة بمدينة نصر بالقاهرة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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