طاقة البرلمان: مشروع بوابة مصر للاستكشاف سيحقق انطلاقة كبرى فى عالم البترول

أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بمشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، والذى تقوم بتنفيذه حاليًا وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مؤكدة أن هذا المشروع سوف يحقق انطلاقة كبرى لمصر فى عالم البترول والغاز من خلال تعظيم فرص البحث والاستكشاف والإنتاج وزيادة الاستثمارات وجذب شركات عالمية جديدة لم تعمل فى مصر من قبل وتعزيز استثمارات الشركات القائمة.وقال النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن وزارة البترول دائمًا تحرص على دعم وتحديث الصناعات البترولية بمثل هذه المشروعات المهمة التى تعمل على تحقيق سرعة وزيادة جذب الاستثمارات العالمية للعمل داخل مشروعات قطاع البترول المصرى، مؤكدًا أن مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، والذى يعد الأول من نوعه فى صناعة البترول المصرية سوف يدعم تنافسية مصر فى مجالات البحث والاستكشاف، وستكون له انعكاسات إيجابية وكبيرة على زيادة الاحتياطيات ومعدلات الإنتاج من البترول والغاز.وأشاد النائب طلعت السويدى بتأكيد وزارة البترول على أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية حديثة فى آليات تسويق الفرص الاستثمارية البترولية من خلال بوابة رقمية متكاملة لنشاط البحث والاستكشاف والإنتاج للموارد البترولية والغازية والترويج من خلال البوابة الجديدة للمزايدات العالمية التى سيطرحها قطاع البترول أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة للبحث فى مناطق جديدة واعدة، معلنًا اتفاقه مع تأكيد وزارة البترول على أن تطبيق هذه الآلية المتطورة يساعد على سرعة اتخاذ قرارات الاستثمار فى مصر من خلال رؤية واضحة مبنية على المعلومات والبيانات ويعكس مواكبة قطاع البترول لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى عالميًا فى هذه الصناعة، إضافة إلى أن البوابة الرقمية تسهل عملية شراء حزم البيانات الفنية لكل منطقة من خلالها دون الحاجة إلى قدوم الشركات إلى مصر بما يؤدى إلى سرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بالاستثمار فى مجال الاستكشاف وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات العالمية للحصول على حزم البيانات والتقدم للمزايدات البترولية.وطالب النائب طلعت السويدى من وزارة البترول والثروة المعدنية الإسراع فى تدشين وتنفيذ هذا المشروع مع الترويج إعلاميًا عنه فى مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية حتى تتعرف دول العالم خاصة الدول المتقدمة فى صناعات البترول والغاز على هذا المشروع الذى يعد الأول من نوعه، معربًا عن ثقته فى أن هذا المشروع ستكون له آثاره الإيجابية والكبيرة على هذه الصناعة الاستراتيجية المصرية.