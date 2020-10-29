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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

آسر ياسين يقترب من بطولة «بدر البدور»

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:25 م
آسر ياسين
آسر ياسين
محمد قدري
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وافق النجم آسر ياسين على المشاركة بشكل مبدئي في مسلسل "بدر البدور"، من بطولة النجمة روبي والذي سينافسان به خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم.

وخلال الأيام الماضية تم عرض السيناريو على الفنان، لكنه قرر إرجاء الموافقة بشكل نهائي والتعاقد حتى الانتهاء من مهرجان الجونة المقام حاليًا، وفي حالة توقيع العقود رسميًا سيبدأ الإعداد خلال الأيام القادمة تمهيدا لبدء التصوير نهاية نوفمبر القادم.

وعلم " الدستور" أن الشخصية التي عرضت على آسر ياسين، هي إحدى شخصيات أصحاب البطولات التي قاومت الاحتلال الإنجليزي في مصر ويدخل في قصة حب مع بطلة العمل.

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