«هنجملها».. مبادرة لزراعة أشجار مثمرة بكلية التربية في الغردقة

أطلقت كلية التربية بالغردقة، برئاسة الدكتور محفوظ عبدالستار، مبادرة "هنجملها" لتشجير وتجميل الكلية وفرع جامعة جنوب الوادي شمال الغردقة، تحت شعار اتحضر "للأخضر اتحضر للمستقبل".وأكد الدكتور محفوظ عبدالستار، عميد كلية التربية، أن المبادرة تأتي بمشاركة بعض منظمات المجتمع المدني لتحسين الصورة البصرية وتجميل الكليات والمناطق الحيوية بعدد من المناط، تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وبحضور عدد كبير من موظفي الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وبمشاركة الطلاب وأعضاء النادي البيئي بالكلية.من جهته، أكد الدكتور أسامة عمارة، وكيل الكلية، أنه خلال المبادرة تم إلقاء ندوة توعوية للطلاب للدكتور محفوظ عبدالستار، عميد الكلية، والمهندس محمد قبطان، عن أهمية زراعة الأشجار المثمرة وتحويل الجامعات لجامعات منتجة، وأن مثل هذه المبادرات والمشاركات تنمي الوعي البيئي والوطني للشباب والشعور بالانتماء.