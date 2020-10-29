إحباط بيع 2.5 طن رنجة فاسدة فى بسيون

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، من ضبط (2٫5 طن رنجة) يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، كائنة ببسيون بالغربية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.