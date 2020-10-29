هند صبرى تستعد لتصوير الفيلم التونسى «بنات ألفة»

تعاقدت الفنانة هند صبري، خلال الفترة الماضية على بطولة الفيلم الوثائقي التونسي "بنات ألفة"، والذي تستعد لتصويره خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" المقرر عرضه في رمضان.و"بنات ألفة" من تأليف وإخراج كوثر بن هنية، ويجري اختيار باقي أبطال العمل، ومعاينة أماكن التصوير لانطلاق تصويره في تونس الشهر المقبل.وتشارك الفنانة فى دراما رمضان المقبل بمسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا".و"هجمة مرتدة" كتبه المؤلف باهر دويدار ويشارك في البطولة هشام سليم، ونضال الشافعي، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، ويخرجه أحمد علاء الديب.