عضو بالشيوخ: مد التصالح بمخالفات البناء هدفه التخفيف عن المواطنين

أشاد النائب حاتم المليجي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد فترة التصالح في مخالفات البناء شهرًا إضافيًا لتنتهي أواخر نوفمبر الجاري، قائلًا إن القرار يعكس تفهم الحكومة لظروف المواطنين والرغبة في التيسير عنهم.وأضاف المليجي، في بيان له، أن قرار مد التصالح في مخالفات البناء ومع إقبال أكثر من 2.1 مليون مواطن على التصالح في مخالفات البناء، يكشف عن أن هناك رغبة شعبية عارمة في تقنين الأوضاع، وفي الاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء.ووجه المليجي الشكر لحكومة المهندس مصطفى مدبولي لدعمه المستمر للمواطن المصري للوصول إلى حلول جيدة والتخفيف عنهم بعد هذه القرارات.وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر وبعد الانتهاء من التصالح في مخالفات البناء، ستبدأ عصرًا جديدًا من البناء الحضاري يتماشى مع كل المعايير الدولية، فلن تكون هناك عشوائية مرة أخرى ولا بناء بدون تصريح مهما حدث وفي كل أرجاء الجمهورية.