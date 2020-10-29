تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

حالة من الجدل أثارها مسلسل "إلا أنا" في الحكاية الثالثة للنجمة جميلة عوض، وتحكي قصة فتاة مريضة البهاق وتخفي المرض على الجميع خوفا من الوصم الاجتماعي، ومن ثم تتعرض لعقبات خلال مشوار حياتها.من ضمن المواقف التي تتعرض لها "جميلة" التي تجسد دور مريضة البهاق، أن تخفي عن خطيبها حقيقة مرضها بارتداء ملابس ذات أكمام طويلة، ووضع بعض المساحيق التجميلية.وحين يعرف خطيبها صدفة بمرضها ينهي علاقتهما، تلك الواقعة ليست من وحى الخيال، لكنها واقع تعيشه كثيرات من الفتيات اللاتى دفعن ضريبة إصابتهن بالمرض سواء بالتنمر أو الوصم الاجتماعي بعد قبولهن في وظائف أو إنهاء علاقتهن بحبيب.أميرة عادل، 27 عامًا، مصابة بالبهاق، تقول: كنت مولودة طبيعية وفجأة في سن 5 سنين بدأت تظهر بقعة بيضاء في جفن العين، ومحدش قادر يفهم مصدرها لحد ما انتشرت".وأضافت: "دكاترة كتير كتبوا علاج لدرجة أن العلاج كان يؤذي جلدى، ومع الوقت مبقتش قادرة أتجاوب مع زملائى لأنهم كانوا بيبعدوا عني حتى لما أتكلم أو أحاول أتعرف على بنوتة".في سن الخامسة والعشرين تمت خطبة أميرة، وبسبب تعلقها بخطيبها أخفت عنه مرضها خوفًا من أن يتركها: "في مرة جالي البيت فجأة ونسيت أعمل المكياج المعتاد اللي بداري بيه شكلي عشان كدة اتفاجئ وخد وقت طويل يفكر في علاقتنا لحد ما طلب الانفصال".اختتمت: "من ساعتها متخطبتش رغم أن ناس كتير بيتقدموا لكن عندي خوف من تكرار التجربة، وأن يتم الانفصال مرة تانية عشان كدة فضلت أعيش لوحدي، والمسلسل لمسني جدًا كأنها تجربتي".الخسارة كانت مختلفة لدى غادة، والتي علمت بمرضها في سن كبيرة، وقالت: "في تالتة ثانوي ظهرت بقعة في وشي ورحت للدكتور وأخدت علاج، واختفت لكن المشكلة أن بعدها بسنة وأنا في الكلية بدأ يظهر في إيدي اليمين والشمال بسرعة رهيبة".أضافت: "الموضوع سبب لي ضغط نفسي خاصة إني كشفت كتير وجربت حاجات كتير أوي والضغط النفسي زاد لما الناس بدأت تلاحظ الضغط، لكن تأقلمت مع مرور السنين، لكن المعاناة بدأت تاني بعد التخرج".تابعت: "بعد التخرج وأنا بحاول أشوف شغل كنت أوقات كتير بترفض بسبب شكلي وبسبب المرض أوقات إن المرض ممكن يخوف العملاء وهكذا، وكان الموضوع بيسبب ليا ألم نفسي شديد وخساير في الشغل لكن مع مرور الوقت بتجاوزه".لم يختلف الأمر لدى جهاد محمود، مصابة بالبهاق، قالت: "بدأ يظهر البهاق من 6 سنوات، لما لاقيت بقعة بيضاء علي يدي الشمال ومكنتش فاهمة إيه ده وعيلتي كانوا مستغربين، وقلنا مع الوقت هيروح".وأضافت: " مع مرور الوقت لقيته بيظهر على كف إيدي اليمين والشمال وفوق عيني وتحتها وأنا كنت بحس بقلق ورهبة وإحباط، ورحت لدكتور إداني مرهم ومع مرور الوقت لقيته زاد وده أثر عليا".تابعت: " قولت أروح لدكتور تاني جابلي من الآخر قالي اللي في إيدك دا انتشر، فصعب أن هو يروح وده بهاق هيفضل معاكي طول العمر، كنت دايمًا أنزل بملابس بكم طويل مكنتش بحب أظهر البهاق اللي على دراعي عشان نظرات الناس".استطردت: "لما اتخطبت خبيت على خطيبي إني مريضة بهاق باللبس والمكياج، لكن بعد مرور شهرين ظنيت أنه أتعلق بيا، فقلت أصارحه لكنه رفض أن علاقتنا تكمل، بسبب المرض وقال إنه مش مجبر يتجوز واحدة معيوبة".