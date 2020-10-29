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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بحضور العسيرى.. «ثقافة سوهاج» تكرم أصحاب الهمم الفائزين فى «سيناء الصعيد»

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:40 م
محمد العسيري
محمد العسيري
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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نظم الملتقى الثقافي لأدباء سوهاج والمنيا وأسيوط والوادي، بفرع ثقافة سوهاج برئاسة الفنان جلال أبوالدهب، وبحضور الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، والشاعر والكاتب الصحفي محمد العسيري، رئيس تحرير جريدة "الدستور"، ندوة لتكريم الدكتور مصطفى رجب، أحد رموز الأدب في صعيد مصر، إلى جانب تكريم عدد من المتسابقين الفائزين بمسابقة "سيناء الصعيد.. عبور متجدد في مجالات القصة القصيرة وشعر الفصحى والعامية والغناء والموسيقى والفن التشكيلي"، الذين عبروا عن نصر أكتوبر وارتباطه بصعيد الوطن، فيما بلغ عدد المكرمين من المبدعين الشباب 16 مبدعًا، وفي مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة الثالثة التي ينظمها إقليم وسط الصعيد الثقافي في دورتها الثالثة فاز 8 متسابقين في مجالات الغناء والموسيقى وإلقاء الشعر والفنون التشكيلية.

وشارك رؤساء أندية الأدب المركزي من أسيوط الشاعر مدثر الخياط، ومن سوهاج الشاعر أوفى الأنور، ومن المنيا الشاعر الدكتور خلف كمال، ومن الوادي الجديد الشاعر عاشور الزعيم، والشاعر الدكتور شعيب خلف عن إقليم وسط الصعيد الثقافي، وعدد من الأدباء القاصين والنقاد والشعراء.

وخلال الاحتفالية تم الإعلان عن مسابقة شباب الصعيد تحت عنوان "سيناء والصعيد عبور إلى التنمية" للمتسابقين من محافظات المنيا والوادي الجديد وسوهاج وأسيوط في مجالات الفنون التشكيلية والموسيقى وشعر الفصحى والعامية والقصة القصيرة، على أن يكون موضوع المسابقة حول مشروعات التنمية في سيناء والصعيد.

من ناحية أخرى، تم الإعلان عن النسخة الرابعة للمسابقة الفنية والأدبية لأصحاب الاحتياجات الخاصة والتي ينظمها إقليم وسط الصعيد الثقافي كل 3 أشهر على مدار العام، وفي قصر ثقافة طهطا، يتم تكريم عدد من الأدباء المشاركين في نصر أكتوبر المجيد من أبناء محافظة سوهاج، في إطار الاحتفال بنصر أكتوبر والمولد النبوي.

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