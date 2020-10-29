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الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

174 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:21 م
كورونا في كازاخستان
كورونا في كازاخستان
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أعلنت وزارة الصحة الكازاخية، اليوم الخميس، عن تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات- حسبما أوردت وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية- أن 43 شخصًا تماثلوا للشفاء، بينما توفي شخص آخر إثر إصابته بالفيروس.

وأشارت السلطات إلى أنه منذ الأول من أغسطس الماضي، سجلت كازاخستان 37 ألفًا و379 إصابة بفيروس كورونا، في حين تماثل 28 ألفًا و659 شخصًا للشفاء، وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 397 حالة وفاة.

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