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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بالشيوخ: حصر كامل لمشكلات «بني سويف» لحلها مع المسئولين

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:22 م
النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، إنه قام بعمل حصر كامل لكل مشكلات المحافظة، ودراسة طرق حلها، لبدء التواصل مع المسئولين للوصول لحلول وأيضًا بدء التواصل مع عدد من رجال الأعمال خاصة ممن يعملون في المناطق الصناعية ببني سويف من أجل توفير فرص عمل حقيقية لأبناء بني سويف.

وأضاف النائب، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه سيعمل على تعظيم دور مؤسسات المجتمع المدني في بني سويف والمشاركات مع الدولة في حل المشكلات وتقديم كل الخدمات لأبناء المحافظة.

وفي سياق آخر، أكد عضو مجلس الشيوخ أن المجلس له مهام محددة في القانون والدستور، بناءً عليها بدأ مع فريق العمل الخاص به دراسة عدد من القوانين لتعديل بعض فقرات بها وتقديم الاقتراحات بها للمجلس بعد عرضها على الخبراء والمتخصصين، بجانب المشاركة بقوة في كل ما يطرح على المجلس في الفترة القادمة.

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