أوغلو يكشف سر هجوم أردوغان على فرنسا

كشف زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الخميس، سر الهجوم التركي والرئيس رجب طيب أردوغان على فرنسا، مشيرًا إلى أن أردوغان يستغل قضية فرنسا لتغطية الأزمة التي تشهدها البلاد.وكان أردوغان انتقد فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بعد قتل صامويل باتي، المدرس الذي قتل بقطع الرأس قبل أسبوع.وعارض الرئيس التركي الخطوات والتصريحات التي أعلنها ماكرون في أعقاب الحادث، ودعا إلى معارضة المنتجات الفرنسية.ورفض كليتشدار أوغلو، تصريحات أردوغان، وقال إن هذا الأخير يستغل قضية فرنسا لتغطية الأزمات وانهيار الليرة.وأضاف: "قاطعوا البضائع الفرنسية؟ حسنا، أحرق حقيبة هيرمس الخاصة بزوجتك، وأغلق مصنع رينو في تركيا إذا كنت تجرؤ".وتابع: "أنت تتحدث فقط دون أفعال، هل تركت مواطنًا لديه القدرة الشرائية للمنتجات الفرنسية؟"وختم زعيم المعارضة التركية حديثه بالقول: "نريد أن نعيش في سلام.. الصراعات لن تفيدنا، العالم تخلى عنا وتركنا لوحدنا".