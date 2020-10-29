«رويترز»: المشتبه به فى «هجوم نيس» بفرنسا لا يحمل أوراقًا ثبوتية

قالت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الخميس، إن المشتبه به في الهجوم الإرهابي بإحدى الكنائس في مدينة نيس الفرنسية، لم يكن يحمل أوراقًا ثبوتية.وأضافت الوكالة الإخبارية، أن المشتبه فيه بهجوم نيس أصيب إصابة بالغة بكتفه.وفي سياق متصل، أدان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الهجوم الذي وقع في مدينة نيس، جنوب شرقي فرنسا، وأدى إلى مقتل 3 أشخاص، على يد مهاجم كان يحمل سكينًا.ووصف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، في تغريدة على حسابه في تويتر، الحادث بأنه "هجوم إرهابي"، معربًا عن إدانته الشديدة للهجوم، الذي وقع بالقرب من كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس.ودعا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، مسلمي فرنسا، إلى إلغاء جميع احتفالات المولد النبوي الذي يصادف ذكراه اليوم الخميس، حدادًا على الضحايا وتضامنًا مع ذويهم.