مصرع عامل صدمته سيارة نقل بسوهاج

لقى عامل مصرعه في حادث مروري، اليوم الخميس، بمحافظة سوهاج إثر صدمه بسيارة نقل أثناء سيرها بأحد الشوارع الجانبية.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عاطف نجيب، مساعد مدير الأمن لجنوب سوهاج، يفيد بوجود مصادمة، وتوفي بناحية "العوكلية" دائرة المركز.وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة "جمال"، 35 عامًا، سائق، ويقيم فى دائرة مركز دار السلام، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالمدعو "موهوب. ص"، 38 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية حال عبوره الطريق ما أدى لوفاته.جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.