زيادة المنافسة بجولة الإعادة بين مرشحي الدائرة الثالثة بالفيوم

أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، عن تشكيل تحالف وطني جديد، يضم المرشح محسن أبوسمنة حزب مستقبل وطن رقم 1 رمز القلم، والمرشح أيمن الصفتي حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رقم 4 رمز رغيف العيش، والمرشح محمد ثابت الجمال مستقل رقم 6 رمز الخاتم، وذلك لخوض جولة الإعادة عن الدائرة الثالثة بمركزي طامية وسنورس، في ظل مبادئ وبرامج الحزب التي تأتي في مقدمتها خدمة المواطن والعمل على تلبية احتياجاته.وكان قد شكَّل الحزب تحالفًا منذ بداية الانتخابات بالدائرة يضم كلًا من المرشح منجود الهواري، والمرشح أحمد مصطفى عبدالواحد، والمرشح محسن أبوسمنة، وأعلنت اللجنة العامة بالدائرة عن الإعادة بين كل من: أيمن الصفتي وحصل على 26521 صوتًا، ومحمد ثابت الجمال وحصل على 36252 صوتًا، وأحمد مصطفى وحصل على 33565 صوتًا، وعبدالمنعم عبدالعليم وحصل على 33107 أصوات، ومحسن أبوسمنة وحصل على 28047 صوتًا، ومنجود الهواري وحصل على 26492 صوتًا.الأمر الذي أدى لشدة المنافسة بين المرشحين وأنصار كل مرشح من أبناء الدائرة.