3 وفيات و1312 إصابة جديدة بكورونا فى الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 488 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1312 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 130 ألفًا و336 حالة.ولفتت الوزارة إلى أن 1500 مصاب تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 126 ألفًا و147 حالة.وأعلنت الوزارة عن إجراء قرابة 130 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.