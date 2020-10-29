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الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يرتفع مع توقف صعود الدولار

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:24 م
الذهب
الذهب
وكالات
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ارتفع الذهب، اليوم الخميس، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، إذ غذى توقف موجة صعود الدولار عمليات شراء في المعدن بحثا عن الملاذ الآمن، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وقبيل الانتخابات الأمريكية.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1879.71 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين عمد بعض المستثمرين إلى استغلال تراجع، أمس الأربعاء، إلى أدنى سعر في شهر لشراء المعدن، وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1880.10 دولار.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لأبحاث السلع الأولية لدى سي. إم. سي كومتريد، إن الانتخابات الأمريكية، وتوقع أن يتوقف مؤشر الدولار عن الصعود، يرفعان الذهب، مضيفا أنه "في اقتصادات عملاقة مثل فرنسا وألمانيا تزداد حالات كوفيد- 19 ليتجهوا إلى فرض الإغلاقات من جديد، لذا في هذا الوضع يحدث بعض الشراء في الذهب بحثا عن ملاذ آمن".

ونزلت الفضة 0.6% إلى 23.28 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.3%، مسجلا 870.02 دولار، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 2247.76 دولار للأوقية.

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