الذهب يرتفع مع توقف صعود الدولار

ارتفع الذهب، اليوم الخميس، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، إذ غذى توقف موجة صعود الدولار عمليات شراء في المعدن بحثا عن الملاذ الآمن، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وقبيل الانتخابات الأمريكية.وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1879.71 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين عمد بعض المستثمرين إلى استغلال تراجع، أمس الأربعاء، إلى أدنى سعر في شهر لشراء المعدن، وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1880.10 دولار.وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لأبحاث السلع الأولية لدى سي. إم. سي كومتريد، إن الانتخابات الأمريكية، وتوقع أن يتوقف مؤشر الدولار عن الصعود، يرفعان الذهب، مضيفا أنه "في اقتصادات عملاقة مثل فرنسا وألمانيا تزداد حالات كوفيد- 19 ليتجهوا إلى فرض الإغلاقات من جديد، لذا في هذا الوضع يحدث بعض الشراء في الذهب بحثا عن ملاذ آمن".ونزلت الفضة 0.6% إلى 23.28 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.3%، مسجلا 870.02 دولار، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 2247.76 دولار للأوقية.