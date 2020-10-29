بريطانيا: إصابات كورونا تقترب من 946 ألفًا والوفيات 46 ألفًا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 945 ألفًا و378 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس، بتوقيت لندن، وذلك حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 45 ألفًا و765 حالة. وتعافي من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 2773 شخصًا من المصابين حتى صباح اليوم.وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة قبل حوالي 38 أسبوعًا.