بالصور..كولكشن مصممة الأزياء هبة أبوالنجا



وتابعت: أن الكولكشن يوجد به ما يناسب كافة الأذواق المختلفة، حيث به قطع سواريه تناسب الحجاب بشكل راقي ومحتشم، وما يميز الألوان صورة البهجة فيه.



وعن مصدر الإلهام الخاص بها قالت إن الكولكشن بالنسبة لها مصدر إلهام من ألوان الطيور، فمن الممكن أن نستلهم منها كل شيء.



طرحت مصممة الأزياء هبة أبوالنجا الكولكشن الخاص بها لشتاء 2020، والذي يتميز بالبساطة والإبداع في تناسق الألوان بشكل مميز.وقالت "أبوالنجا" إن الكولشن مكون من 12 قطعة عبارة عن عبايات بألوان مشرقة وطبيعية وألوان الطيور، فقد تم المزج بين الألوان لجعلها أكثر فخامة.وأضافت، لـ"الدستور"، أن هناك بعض القطع من الممكن ارتداؤها بأكثر من شكل، ومن الممكن أن يتم ارتداؤها بشكل كاجوال وجينز، أو يتم ارتداؤها بشكل كلاسيك مما يكسبها تميزًا وحداثة بعيدة عن التقليدية.