ندى عادل: الجدى متشائم لكنه منضبط
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:15 م
هويدا سعيدطباعة
قالت خبيرة الأبراج ندى عادل في تصريحات خاصة للدستور إن علم الأبراج يطلق عدة أسماء على النجوم الموجودة في السماء، بناءً على عدد أشهر السنة، ويكون لكل شهر صفاته الخاصة، لكل فرد شخصية وصفة تميزه عن الآخر، يتنبأون من خلالها بالمستقبل، في العمل، الحياة العاطفيّة، التوافق مع باقي الأبراج.
الجدي: يبدأ من يوم 1222 - 119 ويصنّف ضمن الأبراج الترابيّة.
ألوانه المفضلة: البني، والأسود.
أرقام حظه: 4، 8، 13، 22.
مميزاته:
شخصية مستقرة، لديها طموح عالٍ، يحب إنجاز العمل على أكمل وجه، لديه حس المسئولية، ومنضبط، لديه القدرة على ضبط النفس، والإدارة.
عيوب برج الجدي:
ينتقد من حوله، لا يرحم، لا يتنازل، دائمًا يتوقع الأسوأ.
توافقه:
يتوافق برج الجدي مع السرطان، ولا يتناسب أبدًا مع الحمل.
الجدي: يبدأ من يوم 1222 - 119 ويصنّف ضمن الأبراج الترابيّة.
ألوانه المفضلة: البني، والأسود.
أرقام حظه: 4، 8، 13، 22.
مميزاته:
شخصية مستقرة، لديها طموح عالٍ، يحب إنجاز العمل على أكمل وجه، لديه حس المسئولية، ومنضبط، لديه القدرة على ضبط النفس، والإدارة.
عيوب برج الجدي:
ينتقد من حوله، لا يرحم، لا يتنازل، دائمًا يتوقع الأسوأ.
توافقه:
يتوافق برج الجدي مع السرطان، ولا يتناسب أبدًا مع الحمل.