ندى عادل: الجدى متشائم لكنه منضبط

ألوانه المفضلة: البني، والأسود.

مميزاته:

عيوب برج الجدي:

توافقه:

قالت خبيرة الأبراج ندى عادل في تصريحات خاصة للدستور إن علم الأبراج يطلق عدة أسماء على النجوم الموجودة في السماء، بناءً على عدد أشهر السنة، ويكون لكل شهر صفاته الخاصة، لكل فرد شخصية وصفة تميزه عن الآخر، يتنبأون من خلالها بالمستقبل، في العمل، الحياة العاطفيّة، التوافق مع باقي الأبراج.الجدي: يبدأ من يوم 1222 - 119 ويصنّف ضمن الأبراج الترابيّة.أرقام حظه: 4، 8، 13، 22.شخصية مستقرة، لديها طموح عالٍ، يحب إنجاز العمل على أكمل وجه، لديه حس المسئولية، ومنضبط، لديه القدرة على ضبط النفس، والإدارة.ينتقد من حوله، لا يرحم، لا يتنازل، دائمًا يتوقع الأسوأ.يتوافق برج الجدي مع السرطان، ولا يتناسب أبدًا مع الحمل.