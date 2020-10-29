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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كيدز رايتس» تكشف المرشحين النهائيين لجائزة السلام الدولية للأطفال

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:13 م
الجنوب إفريقي ديسموند
الجنوب إفريقي ديسموند توتو
أ.ش.أ
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كشفت مؤسسة "كيدز رايتس" الهولندية عن أسماء المرشّحين النهائيين الثلاثة لنسخة العام 2020 من جائزة السلام الدولية للأطفال التي تمنحها وسبق أن فازت بها جريتا تونبرج وملالا يوسفزاي.

وتمنح هذه الجائزة سنويا منذ العام 2005 لتكريم قاصر تميز بدفاعه عن حقوق الأطفال.

والمرشّحون النهائيون للجائزة هذه السنة هم إيفانا أورتيغا سيريت (12 عاما) وسيينا كاستيلون (18 عاما) وسدات رحمن (17 عاما)، بحسب ما أعلنت "كيدز رايتس" في بيان.

وقال الأسقف الجنوب إفريقي ديسموند توتو الحائز على نوبل السلام وهو راعي هذه الجائزة منذ 12 عاما "إنهم فعلا جهات تغيير وقد أظهروا بوضوح أن في وسع الأطفال تحريك العالم".

ونشطت المكسيكية إيفانا أورتيغا سيريت كي تنظّف السلطات سدّ مدينتها التي تعاني من تلوّث المياه، حاشدة عشرات آلاف التواقيع على عريضة وأموال لصالح منظمات غير حكومية.

أما الأيرلندية سيينا كاستلون المصابة بالتوحّد، فقد أنشأت موقعا إلكترونيا عندما كانت في الثالثة عشرة من العمر لمساعدة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلّم ومن التوحّد.

وينشط سدات رحمن من جهته في مجال الأمن الإلكتروني. وابتكر تطبيقا للأجهزة المحمولة يساعد المراهقين على مواجهة مخاطر الإنترنت، وذلك إثر انتحار فتاة في الخامسة عشرة في بلده بنجلاديش وقعت ضحية تخويف عبر الإنترنت.

وستقدّم الباكستانية ملالا يوسفزاي الحائزة على هذه الجائزة الدولية سنة 2013 ونوبل السلام سنة 2014 نسخة العام 2020 من الجائزة في 13 نوفمبر خلال حدث ينظّم عبر الإنترنت.

وجائزة السلام الدولية للأطفال مرفقة بمبلغ مالي قدره 100 ألف يورو يستثمر في مشاريع على صلة بقضية الفائز، وهي كانت العام الماضي من نصيب الناشطة البيئية السويدية جريتا تونبرج والكاميرونية ديفينا مالوم المناصرة لمبادرات السلام.

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