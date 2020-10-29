الصحة العالمية: كورونا لم يتحور.. ويحتمل الإصابة به والإنفلونزا معًا

قال الدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه لم يحدث تطور أو تحور واضح في فيروس كورونا، وأحرزنا تقدما ملحوظا في التعامل مع المرض.وأضاف أبوبكر، في مؤتمر صحفي، أن هناك تشابهًا في بعض أعراض فيروسي الإنفلونزا وكورونا، ويتم اكتشاف المرض بالفحص، لافتًا إلى أن هناك احتمالية إصابة الشخص بالاثنين معًا.وأشار إلى أن كلا الفيروسين يسببان أعراضًا تنفسية حادة، ولكن كورونا أخطر من الإنفلونزا، لافتًا إلى أن مصل الإنفلونزا لا يحمي من الإصابة بكورونا لكن يخفف الأعباء التي قد تقع على المنظومة الصحية.ويعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو، لمناقشة الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، والاتجاه المتزايد لحالات الإصابة والإجراءات التي ينبغي التعجيل باتخاذها خلال أشهر الشتاء.يشارك في المؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور بيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.