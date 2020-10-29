الصحة العالمية عن كورونا بالشرق الأوسط: لا يحترمون الإجراءات الاحترازية



يشارك في المؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور بيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.



قال الدكتور بيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن جميع دول الإقليم تأثرت بفيروس كورونا، وجميع سكانه لا يحترمون ارتداء الكمامات أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي.وأوضح نيبث، في مؤتمر صحفي، أن وزارات الصحة عليها أن تستوعب جميع الإصابات الجديدة والتعامل بفاعلية في المستشفيات، وتلبية احتياجات الفرق الطبية والمستشفيات خلال الفترة القادمة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الآن عن طريق الفيديو، لمناقشة الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، والاتجاه المتزايد لحالات الإصابة والإجراءات التي ينبغي التعجيل باتخاذها خلال أشهر الشتاء.