الأنبا يؤانس يترأس صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل

يترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، صباح السبت المقبل؛ صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.وتتخذ الإيبارشية عددًا من الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجدcovid - 19.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في وقت سابق لها - تفاصيل استمرار الخدمات والقدسات والأنشطة الكنسية خلال الفترة المقبلة.وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له: في إطار متابعة الوضع الصحي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على أبنائنا من خطر انتقال العدوى، تقرر العمل بما يلي اعتبارًا من يوم ١ نوفمبر ٢٠٢٠: استمرار إقامة القداسات بكافة كنائس الكرازة المرقسية، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه عن 25% من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة)، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية.ويمكن تقليل هذه النسبة وفقًا للوضع الصحي الخاص بكل إيبارشية. وينطبق ذلك أيضًا على الخدمات التالية:- صلوات الأكاليل والجنازات.- المعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكافة مستوياتها وأشكالها.وتابع: يسمح باستمرار خدمة مدارس الأحد والاجتماعات بالقطاعات الرعوية التابعة لقداسة البابا بالقاهرة والإسكندرية بنسبة ٢٥ ٪، ويترك للأباء المطارنة والأساقفة تقدير الموقف، كل في إيبارشيته، وفقًا للوضع الصحي بكل إيبارشية، سواء بالاستمرار الجزئي أو الإيقاف التام لحين تحسن الأوضاع.وواصل: إيقاف جميع الرحلات والخلوات والأيام الروحية؛ يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.ولفت: إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.واختتم: مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام، وأن يحفظ مصر وشعبها وكافة شعوب العالم من كل سوء.