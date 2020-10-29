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الثقافة

عبد الدايم: مهرجان الموسيقى العربية تتويج لجهود الدولة فى رسالة الإبداع

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:33 ص
ايناس عبد الدايم
ايناس عبد الدايم
جمال عاشور
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تطلق الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحضور جيهان مرسى مدير المهرجان، فى الثامنة مساء الأحد الأول من نوفمبر على مسرح النافورة لمدة 10 أيام متتالية على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية ) واوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 29 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 93 فنان من 5 دول عربية هى مصر، لبنان، الاردن، العراق، تونس.

وقالت "عبد الدايم" إن الدورة 29 تأتى تتويجا لجهود الدولة فى الحفاظ على استمرارية رسالة الإبداع والتنوير، تعد دورة استثنائية تعكس اصرار الوطن على تجاوز التحديات، مشيرة إلى أن الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع الفعاليات على مختلف المسارح.

وأضافت أن مهرجان الموسيقى العربية أحد اذرع الثقافة المصرية فى سعيها الدائم لبناء الإنسان وتطوير وتنمية الوعى والارتقاء بالوجدان، مشيدة بدور الاوبرا فى الحفاظ على تراث وهوية الموسيقى والأغنية العربية.

وتكرم وزيرة الثقافة 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربى، هم الشاعر بخيت بيومي، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار، اعضاء فرقة الاصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى، المطربة مني عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، فنان الخط العربى مصطفى عمرى الذى يقام معرضًا لابداعاته بقاعة صلاح طاهر.

يلى ذلك حفل فنى يتضمن مجموعة مختارة من أعمال عمالقة الفن جمال سلامة، حلمى بكر، محمد سلطان تحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سارة سحاب، إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، سوما.

وفى نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح معهد الموسيقى العربية بحفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومشاركة كل من أحمد محسن، محي صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، أنغام مصطفى، مازن دراز، احمد الوزيرى، ويقام على مسرح سيد درويش حفل بقيادة المايسترو أحمد عامر.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفل يحييها 93 فنان منهم 81 مطرب ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، احمد ابراهيم، سوما، ايمان عبد الغنى، احمد عفت، اميرة احمد، مى حسن، ياسر سليمان، ايات فاروق، غادة ادم، مدحت صالح، احمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، انغام مصطفى، مازن دراز، احمد الوزيرى، اجفان، رحاب عمر،محمد حسن، وليد حيدر،على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى،امجد العطافى، كارمن سليمان، مى فاروق، عاصى الحلانى، هانى شاكر، احمد نافع، ابراهيم فاروق، نهاد فتحى، احمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى،محمد الخولى،ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم،محمد شوقي، سامح منير، احمد عصام، اميره سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، ايمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، اشرف وليد، كنزي، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام ابراهيم (العراق).

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