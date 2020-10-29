منحنى خطير.. «الصحة العالمية» عن تسجيل 3 ملايين إصابة بكورونا فى الشرق الأوسط

قالت الدكتورة رنا الحجة، ممثل منظمة الصحة العالمية، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إقليم الشرق الأوسط وصلت لمنحنى خطير، لافتة إلى أن أعدادها بلغت 3 ملايين إصابة و75 ألف وفاة، مرجحًا أن تزيد هذه الأعداد خلال موسم الشتاء.وأكدت الحجة، في مؤتمر صحفي، أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتخاذ كل تدابير الصحة العامة والتباعد الاجتماعى للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.ويعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية مؤتمرًا صحفيًا عن طريق الفيديو، لمناقشة الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، والاتجاه المتزايد لحالات الإصابة والإجراءات التي ينبغي التعجيل باتخاذها خلال أشهر الشتاء.يشارك في المؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور بيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.