رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منحنى خطير.. «الصحة العالمية» عن تسجيل 3 ملايين إصابة بكورونا فى الشرق الأوسط

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
الدكتورة رنا الحجة
الدكتورة رنا الحجة
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
قالت الدكتورة رنا الحجة، ممثل منظمة الصحة العالمية، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إقليم الشرق الأوسط وصلت لمنحنى خطير، لافتة إلى أن أعدادها بلغت 3 ملايين إصابة و75 ألف وفاة، مرجحًا أن تزيد هذه الأعداد خلال موسم الشتاء.

وأكدت الحجة، في مؤتمر صحفي، أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتخاذ كل تدابير الصحة العامة والتباعد الاجتماعى للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

ويعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية مؤتمرًا صحفيًا عن طريق الفيديو، لمناقشة الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، والاتجاه المتزايد لحالات الإصابة والإجراءات التي ينبغي التعجيل باتخاذها خلال أشهر الشتاء.

يشارك في المؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور بيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

موضوعات متعلقة

جميلة عوض بـ«فستان قصير» في الجونة

رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2020

الشرطة الفرنسية تطوق «نوتردام» بعد هجوم بسكين

«بفستان أحمر».. رقصة جديدة لـ«لوردينا» مع حمو بيكا وعمر كمال

الصور

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

مقتل شخص وإصابة آخرين فى «هجوم سكين» بفرنسا.. والسلطات: إرهابى

واشنطن تحذّر من ضربات صاروخية تستهدف الرياض

تونس تعلن حظر التجوال وتعليق الدراسة لمواجهة كورونا

أسرة والدة رضيع طوخ تكشف كواليس جديدة: «مش هنسيب حقه»

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

نجل الفنانة عايدة عبدالعزيز: مصابة بألزهايمر ومحدش بيسأل عليها

منوعات

علماء يكتشفون شعابا مرجانية ضخمة قبالة الساحل الشمالي لأستراليا

أكبر معرض للسياحة ينظّم نسخة 2021 عبر الإنترنت

فاينانشيال تايمز: تحور جديد لكورونا سبب الحالات المكتشفة حديثًا

فلسطينية تطور جهاز تعقيم للوقاية من كورونا

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
صفوت البياضي
مصر باقية.. وهُم زائلون
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «1»
خالد عكاشة
فى ظلال اصطياد الرجل الثانى لتنظيم القاعدة
المزيد

الثقافة

عبد الدايم: مهرجان الموسيقى العربية تتويج لجهود الدولة فى رسالة الإبداع

«ثقافة المنيا» تحتفل بالمولد النبوي مع انتصارات أكتوبر (صور)

«الزجاج في دمي وروايات أخرى» لـ محمود عوض.. جديد سلسلة مختارات

الطفل صاحب «قلبي مليان بحكايات»: «تحكي تجربة شخص يتحول إلى كائنات أخرى»