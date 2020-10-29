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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زيادة عيادات «2 كفاية» لـ400 عيادة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:42 ص
2 كفاية
2 كفاية
ولاء جمال - هويدا سعيد
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قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن رئيس الوزراء كان قد قرر زيادة عدد عيادات «2 كفاية» إلى 400 عيادة أهلية، مشيرًا إلى أن برنامج 2 كفاية هدفه الحد من الزيادة السكانية.

وأضاف عبدالقوى لـ"الدستور"، أن البرنامج يستهدف السيدات المستفيدات من برنامج "تكافل" في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عامًا، بالمحافظات العشر الأكثر فقرًا، والأعلى خصوبة "البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان".

من جانبها أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أن المشروع يستهدف 1129187 سيدة في عشر محافظات، إلى جانب استهداف 12200 سيدة بحى الأسمرات بمحافظة القاهرة، بإجمالى 1141387 سيدة.

وأضافت التضامن أن المشروع يعمل على الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات والحصول على وسائل تنظيم الأسرة التى تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.

ولفتت إلى أنه يتم تنفيذ أنشطة المشروع من خلال التعاقد مع 108 جمعيات أهلية بـ2273 قرية، مشيرًا إلى أنه تم تحويل 57 ألفًا و419 سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والعيادات الأهلية الشريكة.

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