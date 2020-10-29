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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مليار جنيه حصيلة 189 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بالقليوبية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:25 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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كشف اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن تلقي المحافظة 189 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء، تحصل عنها ما يقرب من مليار و56 مليون جنيه رسوم الفحص، و25% من جدية التصالح، موضحا أن مدينة بنها سجلت أعلى المدن في طلبات التصالح والرسوم المحصلة يليها طوخ ثم كفر شكر.

وأوضح "الهجان"ن ي بيان، أن التخفيض في أسعار متر التصالح، وصل إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمباني محل طلبات التصالح وموقعها، فضلا عن التخفيضات التي أقرت بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المباني السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض، بنسبة 25% من القيمة المقدرة على الطلبات كافة في حالة سداد كامل القيمة.

وكان قد شكل المحافظ في وقت سابق لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية لحصر كل المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة، من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظرا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

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