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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

أكبر معرض للسياحة ينظّم نسخة 2021 عبر الإنترنت

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:23 ص
جريدة الدستور
وكالات
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من المرتقب إجراء دورة العام 2021 من أكبر معرض لاختصاصيي السياحة في العالم، وهو معرض السياحة العالمي "آي تي بي" في برلين، عبر الإنترنت بسبب جائحة كوفيد-19، وفق ما أعلن القيّمون على هذا الحدث.

وقال مدير "آي تي بي" دافيد روتس إن "الوضع الصحي ما زال صعبا، خصوصا لمجال السياحة"، مع الإشارة إلى أن الحدث المزمع تنظيمه من 9 إلى 12 مارس سيقتصر على العاملين في القطاع.

وستقدّم في مارس المقبل مؤتمرات عبر الإنترنت في سياق "مفهوم بديل".

وقد ألغيت نسخة العام 2020 من الحدث التي كان من المفترض أن تستقبل أكثر من 160 ألف زائر و10 آلاف جهة عرض من 180 بلدا، بسبب جائحة كوفيد-19.

وتشتدّ وطأة الأزمة الصحية على قطاع السياحة خصوصا بعد التوقّف شبه الكامل للرحلات الدولية في الربيع.

وقد تراجع توافد السياح الدوليين بنسبة 70% في العالم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020، بالمقارنة مع العام السابق، وفق ما أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وكان الوضع كارثيا خلال أشهر الصيف، وهو موسم الذروة للسياحة في النصف الشمالي من الأرض، مع تراجع أعداد السياح بواقع 81% في يوليو و79% في أغسطس.

وتتوقع منظمة السياحة العالمية تراجعا بنسبة 70% في خلال سنة في توافد المسافرين، من دون أي انتعاش للوضع قبل أواخر 2021.

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