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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«ثقافة المنيا» تحتفل بالمولد النبوي مع انتصارات أكتوبر (صور)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:22 ص
احتفالية كبرى
احتفالية كبرى
جمال عاشور
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أقام قصر ثقافة المنيا الجديدة بالتعاون مع جهاز المنيا الجديدة احتفالية كبرى فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم وسط الصعيد الثقافى بالمولد النبوي الشريف، وانتصارات أكتوبر المجيد.

بدأت بافتتاح الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى قدم الشكر لرائدة المنظومة الثقافية الفنانة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لجهودها لتحقيق العدالة الثقافية فى شتى ربوع الوطن والاهتمام ببناء الإنسان المصرى الحديد.

وحضر المهندس محمد مصطفى أحمد رئيس الجهاز، وخالد إسماعيل مدير عام فرع ثقافة المنيا، واستهل الحفل بمعرض للفن التشكيلي خالد عبد الراضى ضم العديد من اللوحات بألوان الباستيل والزيت، وقدم الحفل الشاعر مختار عبد الفتاح مدير قصر ثقافة المنيا الجديدة.

كما ضم الحفل منفذا لبيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويضم العديد من الكتب تتنوع عناوينها بين الأدب والفلسفة والشعر ومجلة قطر الندى التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة للأطفال ومنها طبعات مخصصة للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، بحضور العديد من القيادات الثقافية والتنفيذية والإعلاميين.

وقدمت فرقة المنيا للموسيقى العربية كوكتيل من الأغانى الدينية والوطنية، وتخلل الحفل فقرات شعرية متنوعة من المواهب الشابة بجانب فقرة شعرية من نادى أدب البادية للشاعر طه على سالم، كما قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية فقرات غنائية راقصة، وتنورة والفرقة من تدريب الفنان سيد تونى وإشراف الدكتورة رانيا عليوة مدير قصر ثقافة المنيا وهى من أعرق الفرق فى مصر الحاصلة على العديد من الجوائز العالمية آخرها فى مهرجانى تايلاند والهند.

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