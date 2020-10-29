طريقة عمل تونر النعناع والليمون لتنظيف البشرة الدهنية

تونر النعناع والليمون

مكونات التونر:

التحضير:

العناية بالبشرة والجسم أمر طبيعي وروتين يومي لكل فتاة للحصول على نتائج ترضيها.وتقول خبيرة التجميل إيمان رمضان في تصريحات للدستور، إنه يجب العناية بالبشرة في فصل الشتاء، حيث تتعرض إلي تقلبات الجو ما يؤثر على نضارتها عكس فصل الصيف.وتابعت: هناك روتين يومي تقوم به كل فتاة قبل النوم وهو غسيل البشرة بغسول مناسب،كريم مرطب وتونر.ويمكن تحضير التونر في المنزل لأنه لا غني عنه في روتين النظافة اليومي، فهو يساعد علي تنظيف البشره من الشوائب والأتربة ويمنحها النضارة والترطيب، وتقدم وصفة التونر في المنزل كالتالى:من أهم الاعشاب التي تحتوي علي فوائد عديدة للبشرة، فيحتوي النعناع والليمون على أحماض أوميجا- 3 الدهنية وفيتامين «أ» وفيتامين سي اللذين يعززان تحفيز الكولاجين وشد البشرة، وهو يساعد على إزالة الهالات السوداء تحت العينين ويقلل من انتفاخها وتقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة.كيس من النعناع المجففكوب من الماء الساخنملعقة كبيرة من عصير الليمونضعي النعناع المجفف في الماء الساخن، واتركيه لخمس دقائق لضمان تجانس المكونات.أضيفي ملعقة عصير الليمون بعد إزالة كيس النعناع من الكوب.حركي المكونات مع بعضها جيدًا واتركيها حتى تبرد.احضري قطعة القطن النظيفة واغمسيها في التونر، وزعيها على البشرة عند الاستخدام.