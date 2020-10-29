«الصحة العالمية»: استراتيجية محدثة للتعامل مع موجة كورونا الثانية

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن استعدادات المنظمة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد تتضمن اتصالًا مباشرًا مع جميع الدول في المنطقة ومتابعة وبائيات المرض والإجراءات التي اتخذتها الدول، وعليه نطور استراتيجية التعامل مع الفيروس.وأضافت الحجة: "نتخوف من الزيادة خلال فصل الشتاء، والتي ظهرت نتيجة التخفيف من الإجراءات الوقائية، ولا بد من اتخاذ الأمور بجدية شديدة، ونطور حاليًا استراتيجية مجددة ومحدثة نراعي فيها جميع معايير انتشار المرض قائمة على أهمية الفحص، وتقصي وتتبع المخالطين والنظافة المستمرة وتفادي التجمعات الكبيرة".جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الآن عن طريق الفيديو، لمناقشة الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، والاتجاه المتزايد لحالات الإصابة والإجراءات التي ينبغي التعجيل باتخاذها خلال أشهر الشتاء.يشارك في المؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور عبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور بيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.