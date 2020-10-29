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رئيس التحرير التنفيذي
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أوتو

ساوبر وألفا روميو يعلنان استمرار شراكتهما في «فورمولا1-»

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:15 ص
ساوبر وألفا
ساوبر وألفا
وكالات
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أعلن فريق ساوبر المنافس في سباقات سيارات فورمولا1- اليوم الخميس، استمرار شراكته مع ألفا روميو في الموسم المقبل، والتي تتضمن استمرار حمل الفريق لاسم فريق "ألفا روميو".

ومددت شركة "ألفا روميو" الإيطالية المصنعة للسيارات، العقد الذي كانت قد أبرمته مع ساوبر منذ عام 2018، وذلك حسب ما أعلنه الطرفان اليوم قبل سباق جائزة "إيميليا رومانا" الكبرى المقرر على مضمار إيمولا الإيطالي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا.1-

وفي سباق يوم الأحد، الذي يشكل المرحلة الثالثة عشر من منافسات بطولة العالم، ستحمل سيارتا كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفيناتزي سائقي فريق ألفا توري، ألوان مختلفة.

وقال فريدريك فاسور رئيس فريق ألفا روميو: "أرسينا أساسا صلبا على مدار ثلاثة مواسم ونود أن نجني ثمار هذا العمل في 2021 وما بعده".

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