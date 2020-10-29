17717 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية، 17 ألفا و717 إصابة جديدة بالفيروس التاجي "كورونا" في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و581 ألفا و693 إصابة.وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى أنه كان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات بواقع 4906 إصابات، تليها مدينة سان بطرسبورج بعدد 758 إصابة.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 366 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 27 ألفا و301 شخص.وأشار بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد أن 14 ألفا و740 شخصا تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليون و186 ألفا و41 شخصا.