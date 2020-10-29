«المحامين» تكشف تفاصيل خطة تطوير منظومة العلاج

تحدث ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وعضو لجنة العلاج، عن اجتماع اللجنة، وما تم خلاله من مناقشات لتحسين خدمة العلاج.وقال "حنا"، إنه تم مناقشة العديد من المقترحات المهمة التي تصب جميعها في صالح المحامين، ومنها؛ طريقة استصدار الخطابات العلاجية عن طريق الواتس آب، والمقترحات الخاصة برفع سقف العاج بوجه عام، والأمراض المزمنة، والتحاليل والإشاعات، والرقابة على المستشفيات والأدوية من النقابة عن طريق لجنة متخصصة.وأكد أن لجنة العلاج مهتمة جدا بمصلحة المحامين لتحسين الخدمة الطبية.