بدء أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي برئاسة العسومي

بدأت، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "حضوريًا" أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان.ويناقش البرلمان في هذه الجلسة مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن تقارير اللجان الدائمة الأربع التي عقدت أمس، الأربعاء، واعتماد خطط عمل تلك اللجان خلال المرحلة المقبلة.كما يناقش البرلمان التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، خاصة تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا ولبنان والعراق، كما يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية وخطة عملها ومشروع موازنة البرلمان العربي لعام 2021.