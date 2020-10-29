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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تركيب جهاز لقياس الأمطار أعلى مبنى المغتربات بالقصير

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:08 ص
جريدة الدستور
علي عواد
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أعلن مجلس مدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، تركيب جهاز قياس الأمطار أعلى مبنى دار المغتربات بالمدينة، وذلك تنفيذا للتعليمات مسئولي المحافظة بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمجابهة الأخطار.

وأكد مجلس مدينة القصير، في بيان له، أن معهد البحوث للموارد المائية التابع لوزارة الري، قام بدعم المدينة بجهاز وحدة قياس الأمطار، حيث تم تركيبه أعلى مبنى دار المغتربات شمال المدينة، ويعمل الجهاز بالطاقة الشمسية، ويشمل أسطوانة وميزان، ويعد جهاز قياس الأمطار الجديد الجهاز رقم 3 الذي تم تركيبه في المدينة، حيث يوجد جهاز أعلى مبنى الوحدة المحلية وآخر بمدخل وادي النخيل وقاعدة الجراد بمنطقة الفواخير.

من جانب آخر كلف اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، قسم البيئة بالوحدة المحلية برفع المخلفات وتسوية التراكمات الترابية بالمناطق والشوارع الرئيسية، وذلك في إطار خطة الاهتمام بالشكل الحضاري لمناطق وشوارع المدينة.

وقام قسم البيئة والنظافة بالوحدة المحلية، اليوم الثلاثاء، بإزالة ورفع التراكمات الترابية بمنطقة عمارات الزهور وذلك بمعدات الوحدة المحلية، كما قام القسم بالمرور على المناطق والشوارع الفرعية والرئيسية لعمل حصر شامل لرصد أي مخلفات ورفعها خلال جدول زمني ووفقا لخطة العمل المستهدفة كافة أنحاء المدينة.

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